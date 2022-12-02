MSB: Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz!

Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlerle mücadeleyi etkin ve kararlı şekilde sürdürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" denildi.