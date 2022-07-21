MSB: Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1550031748809072640