MSB: Son bir haftada 36 terörist etkisiz

Terörle mücadeleyi amansız sürdüren Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 36, yılbaşından bu yana da 519 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın toplantısında terörle mücadeleye yönelik faaliyetlere ilişkin son durum değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada son bir haftada 36, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 204’ü Irak’ın, 315’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 519 terörist etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Devam eden operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında, son olarak Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde tespit edilen sığınakta teröristlere ait çok sayıda havan mühimmatı ele geçirildiği belirtilen açıklamada, Suriye’de; harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik devam eden taciz ve saldırı girişimlerine gerekli karşılık verildiğini, istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığının altı çizilerek, "Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla çalışmalara da devam edilmektedir" denildi.

Bu arada hudutlarla ilgili mücadeleye yönelik de bilgilerin paylaşıldığı toplantıda, "Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş, fiziki güvenlik tedbirleri ile korunan hudutlarımızda alınan dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 161 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 11’i terör örgütü mensubudur. 1.571 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.609’a yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 31 bin 586 olmuştur" ifadelerine yer verildi.