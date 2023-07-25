MSB: Silah kazası... 1 askerimiz şehit

Van'ın Özalp ilçesinde dün silah kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Ömer Cinkara şehit oldu.ANKARA (İGFA) -Milli Savunma Bakanlığı, Van'ın Özalp ilçesinde dün silah kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığını duyurarak acı haberi verdi.

Bakanlıktan yapılan taziye paylaşımında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.