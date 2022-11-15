MSB: Saldırının hesabını misliyle ödeyecekler

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'da masum sivilleri hedef alan teröristlerin saldırının bedelini misliyle ödeyeceklerini belirterek, "Bu ülkeden de bu coğrafyadan da yok olup gidecekler" dedi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Saldırıda yaşamını yitiren 6 kişinin fotoğrafına yer verilen görsel paylaşımda, "Teröristler saldırının hesabını misliyle ödeyecek!" mesajı verdi.

Bakanlık paylaşımında, "Kahraman Mehmetçiğin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen; Zap'ta, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde iyice köşeye sıkışan, Mehmetçiğin nefesini her an ensesinde hisseden ve alçaklıkta sınır tanımadığını birçok kez tüm dünyaya gösteren, azılı bir terör örgütü olan PKK/YPG başka olmak üzere terör örgütlerinin insanlık düşmanı, halk düşmanı olduğunu görmemekte ısrar edenler var. Terörün en acımasız yöntemini kullanarak İstanbul'da masum sivilleri hedef alan teröristler, bu saldırının bedelini misliyle ödeyecekler. Bu ülkeden de bu coğrafyadan da yok olup gidecekler" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1592459281965944832