MSB'nin 2023 bütçesi TBMM komisyonunda

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yeni yıla ilişkin bütçe sunumu yaptı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyon üyelerine Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığın 2023 yılı bütçesinin sunumunu gerçekleştirdi.

https://youtu.be/Sbk4Vtm9OeI

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasında terörle mücadele başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda ayrıca AK Parti ve MHP'li milletvekilleri, terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların fotoğraflarını masalarının üzerine koydular.