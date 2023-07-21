MSB: Metina'da 3 terörist etkisiz halde

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.

Haberi Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini belirtirken, "Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" mesajını verdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1682305875577298945