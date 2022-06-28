MSB: Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz halde

Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyonlarında 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başarıyla süren Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyonları kapsamında 4 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Bakanlık paylaşımında "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz “çelikten pençeleri” ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1541740813159383040