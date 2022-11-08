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MSB: Komandolar gereğini yaptı
GÜNDEM 08.11.2022, 17:56
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı operasyonlar hız kesmeden sürerken, Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı'ndaki son operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda "Saldırı girişiminde bulundular, Kahraman Komandolarımız da gerekeni yaptı!" denilirken, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1589980477728821259
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