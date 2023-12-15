MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.ANKARA (İGFA) - Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, “Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi.
Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7 oldu.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi. Böylece bugün itibarıyla… pic.twitter.com/6Ndfnm9COw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2023
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