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MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz!
GÜNDEM 14.08.2023, 10:19
Pençe- Kilit Operasyonu kapsamında Irak'ın Kuzey’indeki Metina bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'ndan alınan bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetleri, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini duyuran MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" mesajını verdi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1690979176226996224
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