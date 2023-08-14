MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz!

Pençe- Kilit Operasyonu kapsamında Irak'ın Kuzey’indeki Metina bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'ndan alınan bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetleri, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini duyuran MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" mesajını verdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1690979176226996224