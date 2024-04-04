MSB: İlk 3 ayda 673 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terörle mücadeleye ilişkin, "Son bir haftada 27, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 280’i Irak’ın, 393’ü Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 673 terörist etkisiz hâle getirildi" bilgisini paylaştı.ANBKARA (İGFA) - MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.

Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi de dahil gerçekleştirilen operasyonlarla son bir haftada 27 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne etkisiz hale getirilen terörist sayısının 280'i Irak'ın kuzeyinde, 393'ü ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 673'e ulaştığını söyledi.

Suriye'de istikrarın sürdürülmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini belirten Aktürk, harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik devam eden taciz ve saldırı girişimlerine gerekli karşılıkların verildiğini aktardı.

41 BİN 521 KİŞİNİN SINIRDAN YASA DIŞI GEÇMESİ ÖNLENDİ

Tuğamiral Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 109 kişinin yakalandığını, 2 bin 109 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini söyledi Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 112'ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 41 bin 521'e yükselmiştir. Ayrıca, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 114 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir" dedi.