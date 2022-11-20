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MSB: Hesap zamanı!
GÜNDEM 20.11.2022, 02:09
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı gerçekleştiriliyor.ANKARA (İGFA) - Suriye'nin kuzeyi ve Kızey Irak'ta terör hedefleri vuruldu.
Milil Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Hesap zamanı!" başlığıyla hava harekatının başladığını duyurdu.
Bakanlık, paylaşımında, "Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1594091275841523712
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