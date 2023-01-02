MSB: Gömmeye devam... 10 terörist daha etkisiz!

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde taciz ateş açan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA)- Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri, hendeklere gömmeye devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG’li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1609893899027337219