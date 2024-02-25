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MSB: Gara'da 4 terörist etkisiz!
GÜNDEM 25.02.2024, 12:04
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgularken, terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde etkin ve kararlı şekilde sürdüğü ifade edildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1761654888591663539
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