MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Harekatı'nda 7 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam eden Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li Terörist Kahraman Komandolar tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1618213732898967553