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MSB: Fırat Kalkanı'nda 2 terörist etkisiz!
GÜNDEM 10.11.2023, 16:51
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK/YPG’li 2 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz!" denildi.
Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1722941446930440613
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