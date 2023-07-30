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MSB: Fırat Kalkanı'nda 12 terörist etkisiz!
GÜNDEM 30.07.2023, 12:20
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist kahraman Mehmetçik'in başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1685572065468760064
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