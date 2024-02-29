MSB: F-16 için teklif mektubu geldi

Milli Savunma Bakanlığı, 40 yeni F-16 Blok-70 tedariki ve mevcut 79 F-16'nın modernize edilmesi için ABD tarafından gönderilen "Taslak Teklif ve Kabul Mektupları"nın Bakanlığa ulaştığını, ilgili birimlerin inceleme ve değerlendirmelere başladığını açıkladıANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık, haftalık basın bilgilendirme toplantısında 1 Ocak 2014'ten bugüne kadar 193'ü Irak'ın, 290'ı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısının 483'e ulaştığı belirtildi.

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 101 kişinin yakalandığını duyuran Bakanlık, bu kişilerden 4'ünün terör örgütü mensubu olduğu belirtilirken, 2.384 kişinin hududu geçemeden engellendiğini açıkladı. 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışanların sayısı bin 448'e yükselirken, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 30 bin 15 olarak kaydedildi.

F-16 TEDARİKİ

Milli Savunma Bakanlığı, F-16 tedariki ve modernizasyonu konusunda son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki ve mevcut 79 adet F-16'nın modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatı içeren talebe ilişkin ABD tarafından gönderilen "Taslak Teklif ve Kabul Mektupları"nın Bakanlığa ulaştığı, ilgili birimlerin gerekli inceleme ve değerlendirmelere başladığı kaydedildi.