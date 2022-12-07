MSB duyurdu... Hudutta 7 terörist daha yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan’dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 teröristin yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hudut Kartalları'nın Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi daha yakaladığı duyuruldu.

Bakanlık, yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 6’sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğunu kaydetti.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1600476650466156544