MSB'den Zeytin Dalı şehit ve gazilerine anma
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. yılında şehit ve gazileri andı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, 20 Ocak 2018 tarihinde başlayan harekatın 5'inci yılı dolayısıyla açıklama yaptı.
Harekatı başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri personelini anan Bakanlık, açıklamada, "Canları pahasına mücadele eden, ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz" ifadelerini kullandı.
5 yılın özetini de inografik olarak sosyal medya hesabından paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, 7 bin 314 teröristin etkisiz hale getirilirken, 2 bin kilometrekarelik alanın da güvenli hale getirildiğini kaydetti.
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|19
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|18
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|17
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