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MSB'den yerli ve milli gurur paylaşımı
GÜNDEM 18.07.2022, 18:12
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından hazırladığı video klip ile yerli ve milli gurur olan İnsansız Hava Araçları'nı paylaştı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, insansız hava araçları İHA'lar ile Türk Silahlı Kuvvetlerin daha güçlü olduğunu "Semalarda şahlanır yerli ve millî gururlarımız, Dalga dalga vatan olur şu parlayan yıldızlarımız…" ifadeleriyle paylaştı.
Envanterindeki yerli ve millî gurur İHA'larla ilgili video hazırlayan Bakanlık, gerçekleştirdiği operasyonlardan da bazı kesitler sundu.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1549033889594806275
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