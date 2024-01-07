MSB'den Sarıkamış şehitlerine anma
Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış şehitlerini hazırladığı video kliple andı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunam Bakanlığı (MSB) Sarıkamış şehitlerinin şehadete yürüyüşünün 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından video klip yayınladı.
"Sarıkamış cesarettir, sonsuzluktur" denilen klipte, "Ölümü göre göre şahlanan fedakârlık, kahramanlık, sonsuzluktur Sarıkamış. Sarıkamış şehitlerimizin şehadete yürüyüşünün 109'uncu yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Sarıkamış cesarettir, sonsuzluktur.
Ölümü göre göre şahlanan fedakârlık, kahramanlık, sonsuzluktur Sarıkamış.
Sarıkamış şehitlerimizin şehadete yürüyüşünün 109'uncu yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. ????????#MillîSavunmaBakanlığı #SarıkamışHarekâtı pic.twitter.com/0TqxEEj9uk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 7, 2024
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