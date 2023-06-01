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MSB'den nefes kesen görüntüler
GÜNDEM 01.06.2023, 11:31
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından, Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk pilotların gökyüzünde sergiledikleri görsel şölenden kesitlerin yer aldığı bir video paylaşıldı.ANKARA (İGFA) - Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının 112’nci kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri, "Gece gündüz demeden ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan, asil milletimizin gökyüzündeki gücü olan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 112'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Hava Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar personeline hayırlı, başarılı görevler diliyoruz." ifadeleri ile paylaştı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1664166538507632640
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