MSB'den NATO'ya tepki!

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın kaldırdığı sosyal medya paylaşımı hakkında açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutladığı sosyal medya paylaşımını, bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

"30 Ağustos’a Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği resmî isim “Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü”dür. Bu milletimizin iradesidir ve değiştirilemez" denilen açıklamada, "Yıllardır hiçbir sorun teşkil etmeyen ve itiraz edilmeyen Zafer Bayramı’na yapılan atfın, bu kez uçaklarımıza radar kilidi atarak NATO görevlerini bile sabote etmekten çekinmeyen bir ülkenin mesnetsiz talebi üzerine silinmesi, NATO’nun kurumsal kimliğine ve saygınlığına büyük zarar vermiştir. Zafer Bayramı yazılsa da yazılmasa da 1922’de zafer kazandığımız gerçeği değiştirilemez" ifadelerini kullandı.