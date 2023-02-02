MSB'den kapsamlı Kış Tatbikatı... Kar yağışı altında hedefler tam isabet!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları ile “Kış Tatbikatı-2023”ün seçkin gözlemci gününü takip etti.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze’nin yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Kış Tatbikatı 2023’ün Seçkin Gözlemci Günü'ne katılmak üzere Şehit Astsubay İlham Hamlı Tatbikat Alanı’na geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre tatbikat alanında 9’uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal tarafından karşılanan Bakan Akar, tören mangasını selamladı. Daha sonra Bakan Akar ve beraberindekiler birleşik, müşterek, fiilî, atışlı tatbikata ilişkin brifing aldı.

Türkiye ile birlikte 17 ülkenin katıldığı tatbikata ilişkin Tatbikat Direktörü'nden bilgi alan Bakan Akar ve davetliler daha sonra karargâh subaylarından jenerik tatbikat senaryosuna ve sahadaki duruma ilişkin harita önünde brifing aldı. Birliklerin geceyi eksi 19’da tatbikat alanında geçirdiği ifade edilen brifingde gün içinde hava sıcaklığının eksi 3 derece olacağı da aktarıldı.

BAKAN AKAR’DAN SAHRA FIRINI'NDAN EKMEK İKRAMI

Bakan Akar daha sonra beraberindeki Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov, Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ve TSK Komuta Kademesi ile Sahra Hizmet Bölüğü tesislerinde incelemelerde bulundu. Seyyar fırın ve mutfak ünitelerini inceleyen Bakan Akar burada pişirilen ekmek ve yapılan çorbadan Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ve diğer davetlilere ikram etti.

Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra kış teçhizatlı komando kolunu inceledi. Komandoların, “Komando Marşı”nı okumalarının ardından Bakan Akar, “Allah Türk komandosunu korusun!” ifadesini kullandı.

Komandoların ve arama kurtarma timlerinin teçhizatlarını da inceleyen Bakan Akar, uluslararası arama kurtarma yarışmasında birinci olan arama kurtarma köpeği Sıla ile Manas’ı sevdi.

Şiddetli soğukta korunma ve barınma tedbirleri kapsamında komandolar tarafından yapılan iglo ve diğer üniteleri de inceleyen Bakan Akar daha sonra Arama Kurtarma Timi'nin çalışmalarını izledi.

Bakan Akar’ın beraberindeki Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ve TSK Komuta Kademesinin seyir yerlerindeki yerlerini almalarının ardından Kış Tatbikatı 2023’ün Seçkin Gözlemci Günü kapsamındaki fiilî, atışlı bölümleri başladı.

https://youtu.be/BFbuDhlbjaE