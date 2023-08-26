MSB'den acı haber: 1 şehit
MSB, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 25 Ağustos 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Söz. Er Erkan Selçuk'un yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 25 Ağustos 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Söz. Er Erkan Selçuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Konyaspor
|3
|5
|3. Hatayspor
|2
|4
|4. Sivasspor
|2
|4
|5. Alanyaspor
|2
|4
|6. Galatasaray
|2
|4
|7. A.Demirspor
|2
|4
|8. Kasımpasa
|2
|4
|9. Beşiktaş
|2
|4
|10. Karagümrük
|2
|3
|11. Trabzonspor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Antalyaspor
|2
|1
|16. Rizespor
|2
|1
|17. Samsunspor
|2
|1
|18. Pendikspor
|2
|1
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Gaziantep FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Manisa FK
|3
|7
|2. Eyüpspor
|2
|6
|3. Şanlıurfaspor
|2
|6
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Bodrumspor
|2
|4
|6. Sakaryaspor
|2
|4
|7. Adanaspor
|2
|3
|8. Çorum Belediyespor
|2
|3
|9. Giresunspor
|2
|3
|10. Altay
|2
|3
|11. Bandırmaspor
|2
|2
|12. Erzurumspor
|3
|2
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Göztepe
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Kocaelispor
|2
|0
|18. Tuzlaspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Brighton
|2
|6
|2. M.City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Brentford
|2
|4
|5. Liverpool
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. West Ham United
|2
|4
|8. Chelsea
|3
|4
|9. Newcastle
|2
|3
|10. Aston Villa
|2
|3
|11. Nottingham Forest
|2
|3
|12. Crystal Palace
|2
|3
|13. M. United
|2
|3
|14. Fulham
|2
|3
|15. Bournemouth
|2
|1
|16. Sheffield United
|2
|0
|17. Burnley
|1
|0
|18. Wolves
|2
|0
|19. Everton
|2
|0
|20. Luton Town
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Rayo Vallecano
|2
|6
|3. Valencia
|2
|6
|4. Girona
|2
|4
|5. Atletico Madrid
|2
|4
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Real Betis
|2
|4
|8. Deportivo Alaves
|2
|3
|9. Athletic Bilbao
|2
|3
|10. Osasuna
|2
|3
|11. Real Sociedad
|3
|3
|12. Villarreal
|2
|3
|13. Cadiz
|2
|3
|14. Las Palmas
|3
|2
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Celta Vigo
|3
|1
|17. Getafe
|2
|1
|18. Sevilla
|2
|0
|19. Almeria
|2
|0
|20. Granada
|2
|0