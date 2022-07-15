MSB'den 15 Temmuz paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir paylaşım yaptı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakanlık paylaşımında, "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde; vatanımıza ve demokrasimize göz diken FETÖ’cü hainlere fırsat vermeyen kahraman ve fedakâr vatandaşlarımız ile asil milletimizin gerçek evlatları TSK mensuplarını saygıyla selamlıyoruz. 15 Temmuz’da FETÖ’cü hainlere geçit vermeyen sivil-asker-polis olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1547865723824791553