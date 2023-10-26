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MSB'den 100. yıla özel etkinlikler

GÜNDEM 26.10.2023, 17:05
MSB'den 100. yıla özel etkinlikler

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında Millî Savunma Bakanlığı (MSB) olarak birçok etkinliği hayata geçirecek ve pek çok faaliyette de vatandaşlarla bir araya gelecek.ANKARA (İGFA)-  Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinlikleri kapsamında ilk olarak 1923'ten günümüze kadar Mehmetçiği anlatan fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi, Ankara'da vatandaşların beğenisine sunuldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimizin bağrından çıkmış Mehmetçiklerimizle birlikte çekilmiş fotoğraflarının da yer aldığı sergide; Türk askerinin 100 yıllık bir zaman diliminde her türlü hava ve arazi koşullarında fedakârca icra ettiği görevlerden kesitler de yer aldı. Bugün itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde ve CEPA AVM'de, Cuma günü itibarıyla de MKE'nin İmâlat-ı Harbiye Müzesinde fotoğraf sergisini ziyaret edebilecek sergi, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağımız 29 Ekim akşamına kadar vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacağı duyuruldu.

SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARI NEFES KESEN GÖSTERİ UÇUŞLARI YAPACAK

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, Hava Kuvvetleri gösteri ekipleri olan SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları da 24-29 Ekim 2023 tarihleri arasında pek çok kentte uçuşlar gerçekleştirecek.

SOLOTÜRK;  25-26 Ekim'de Adana'da, 27 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda, 28 Ekim'de Samsun, Sivas ve Elazığ'da, 29 Ekim'de de İstanbul ve Ankara'da gösteri uçuşları yapacak.

Türk Yıldızları da 29 Ekim'de Antalya'da vatandaşlarımız için nefes kesen uçuşlar gerçekleştirecek.

AZERBAYCAN'DA TATBİKAT YAPILDI

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurucusu merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in 100’üncü doğum yılı olması vesilesi ile Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla Bakü'de tatbikat tamamlandı.

Mustafa Kemal Atatürk-2023 adıyla gerçekleştirilen ve 16 Ekim'de başlayan Tatbikat ile Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek amaçlanıyor. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de bizzat yerlainden takip ettiği tatbikat dün itibariyle sona erdi.

BÖLGESEL ORYANTİRİNG MÜSABAKASI DÜZENLENECEK

Dün başlayan Bulgaristan, Slovenya, Arnavutluk ve Romanya'dan katılımlarla Bölgesel Oryantiring Müsabakası 31 Ekim'e kadar Antalya'da yapılacak.

Öte yandan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı dolayısıyla Romanya'dan Samsun'a anlamlı bir ziyaret gerçekleştiriliyor.

Romanya Deniz Kuvvetleri fırkateyni REGINA MARIA (F222) Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında, 24-26 Ekim 2023 tarihleri arasında Samsun’a liman ziyareti yapacak.

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