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MSB'de 'güvenlik' zirvesi
GÜNDEM 04.10.2023, 17:00
Milli Savunma Bakanlığı'nda 'güvenlik' toplantısı gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlıktaki güvenlik toplantısı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde yapıldı.
Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılım sağladı.
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