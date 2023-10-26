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MSB: Bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM 26.10.2023, 15:45
MSB: Bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) -  Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verildi.

Buna göre, son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi. Yıl içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 715, 2015'ten bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 39 bin 58 oldu.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflere yönelik dün akşam hava harekatı gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 19 hedef başarıyla imha edildi ve çok sayıda terörist etkisiz hâle getirildi. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam ediyor.

TACİZ GİRİŞİMLERİNE GEREKLİ KARŞILIK VERİLİYOR

Diğer taraftan Suriye’de harekât alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik yıl içerisinde gerçekleştirilen 417 taciz ve saldırı girişimine gerekli karşılık verilerek 26’sı son bir haftada olmak üzere 1298 terörist etkisiz hâle getirildi.

Açıklamada, gereken yer ve zamanda terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığının, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla süreceği, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar amasız ve amansız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

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