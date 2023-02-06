MSB: Bazı birliklerimiz depremden etkilendi

Milli Savunma Bakanlığı, bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan bazı birliklerin etkilendiği ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Deprem sonrası koordinasyonun sağlanması için Milli Savunma Bakanlığı'nda 'Afet Acil Durum Kriz Merkezi' oluşturuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazır olduğu berlitilerek, taleplerin karşılanması için koordinasyona başlandığı bildirildi.

Ayrıca Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bazı birliklerin etkilendiği ve hasar tespit çalışmaların devam ettiği duyurulurken, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanlarının da bölgeye gittiği kaydedildi.