MSB: Barış Pınarı'nda 3 terörist etkisiz!

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bakanlık paylaşımında, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1620342971743993856