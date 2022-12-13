MSB: 8 terörist havadan etkisiz!

Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın 'Ara, Bul, Yok Et' parolasıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle teröristler havadan etkisiz hale getirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlık, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1602564379722936320