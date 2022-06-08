MSB 7 teröristi daha 'kilit'ledi!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terör yuvalarına kilit vurmaya devam edildiği belirtildi.

Bakanlık, sosyal medya hersabından yaptığı paylaşımda, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadelerini kullandı

https://twitter.com/tcsavunma/status/1534455234625421314