MSB: 6 terörist etkisiz halde

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlık paylaşımında, TSK unsurlarının terörle ve teröristle mücadelesi kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ettiğini kaydetti.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1545024153501171712