MSB: 6 terörist etkisiz

Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam" ifadelerine yer verilen paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri, terör inlerini yerle bir etmeye devam edildiği kaydedildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1542044242364846086