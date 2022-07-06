MSB: 20 terörist etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 20 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kahraman komandoların Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdiğini daha duyurdu.

Bakanlık, "Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 20 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1544574723211894785