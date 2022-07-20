MSB: 2 terörist Habur'da teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Kahraman Türk askeri, ülke huzurunu bozmak isteyen hain teröristlere geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1549768306302894082