MSB: 2'si sözde üst düzey 15 terörist etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelede üç bölgede düzenlenen operasyonlarda 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG’li terörist kahraman komandoların başarılı çalışmalarıyla etkisiz hale getirildi.

Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam edidiğini kaydetti.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1551472993833992193