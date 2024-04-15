MSB: 12 terörist havadan etkisiz!

Irak’ın kuzeyinde 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdüren Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.