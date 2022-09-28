MSB: 10 terörist etkisiz halde!

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA)- Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış olmadığının altı çizildi.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1575085177667059712