MSB: 10 terörist etkisiz halde!

Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA)- Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1740656798787641753