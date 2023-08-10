MSB: 1 haftada 53 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada kararlılıkla uygulanan terörü kaynağında yok etme stratejisi ile ırak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 53 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2023 yılında etkisiz hale getirilen terörist sayısının toplamda 995'e ulaştığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Haftalık bilgilendirme Deniz Albay Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirildi.

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesinde icra ettiğimiz operasyonlarımız kesintisiz bir şekilde devam ettiğine vurgu yapıldı.

Son bir haftada 53 terörist etkisiz hâle getirildiğine vurgu yapılan açıklamada Deniz Albay Zeki Aktürk, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekâtı’nda bugüne kadar 586 terörist etkisiz hâle getirilmiş, değişik çaplarda toplam bin 316 silah ve 58 bin 563 mühimmat ele geçirildiğini, 2 bin150 mayın/EYP tespit ve imha edildiğini belirterek, 614 mağara/sığınağın ise kullanılamaz hâle getirildiğini söyledi.

HUDUTLARDA 284 ŞAHIS YAKALANDI

Sınırların ve halkın güvenliği için hudutlarda alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde; son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 284 şahıs yakalandığı, şahıslardan 9’unun terörist olup 2 bin 991 şahsın ise hududu geçemeden engellendiği kaydedildi.

Ayrıca son bir haftada icra edilen operasyonlarda 172 kilogram uyuşturucu ve 860 adet hap ele geçirilirken, yılbaşından bu yana icra edilen operasyonlarda ise toplam 4 bin 803 kg uyuşturucu ve 1.911 adet hap ele geçirildiğini belirten Aktürk, "Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudut birliklerimizin imkân ve kabiliyetleri sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak devam edilecektir" mesajı verdi.

https://youtu.be/1moKnClk0Hc

Deniz Albay Aktürk, "Suriye’de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilirken diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir" dedi.

TAHIL GİRİŞİMİ’NİN DEVAM ETMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ

Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında yaşanan, bölgenin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil eden gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürdüklerini belirten Aktürk, "Rusya Federasyonu tarafından durdurulan Tahıl Girişimi’nin devamına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir. Küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesini temenni ediyoruz. Ayrıca, Karadeniz'de en uzun kıyısı bulunan ülkelerden biri olarak başından beri kıyıdaş ülkelerin barış, diyalog, huzur ve refah içinde yaşamasından yana olduğumuzu dile getiriyor; mevcut güvenlik dengesinin ‘Bölgesel Sahiplik İlkesi’ çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Aktürk, ayrıca bakanlığın FETÖ ile mücadelesinin tespit edilen bilgi ve belgeler ışığında büyük titizlikle ve tavizsiz şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.