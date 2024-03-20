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Motosikleti kolaylaştıran yasal değişiklik kazaları artırır mı? Ehliyet süreci zorlaştırılmalı!

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile bazı şartları sağlayan B sınıfı sürücü belgesi sahibi kişilerin motosiklet kullanmalarının mümkün hale gelmesini değerlendiren Yol ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, bu resmi düzenlemenin önemli kayıpları beraberinde getirme potansiyeli olduğuna dikkat çekti.İSTANBUL

GÜNDEM 20.03.2024, 11:31
Motosikleti kolaylaştıran yasal değişiklik kazaları artırır mı? Ehliyet süreci zorlaştırılmalı!

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile bazı şartları sağlayan B sınıfı sürücü belgesi sahibi kişilerin motosiklet kullanmalarının mümkün hale gelmesini değerlendiren Yol ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, bu resmi düzenlemenin önemli kayıpları beraberinde getirme potansiyeli olduğuna dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Görevlisi, Yol ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile bazı şartları sağlayan B sınıfı sürücü belgesi sahibi kişilerin motosiklet kullanmalarının mümkün hale gelmesini değerlendirdi.

Özgür Şener, 10 Şubat 2024 tarihinde Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile bazı şartları sağlayan B sınıfı sürücü belgesi sahibi kişilerin motosiklet kullanmalarının mümkün hale geldiğini hatırlatarak, yayımlanan yönetmeliğe göre; deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olanların belli koşulları yerine getirerek 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanılabileceğini dile getirdi.

MOTOSİKLET KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRAN YASAL DEĞİŞİKLİK TRAFİK KAZALARINI ARTIRIR MI?

Burada istisna olarak her türlü ticari faaliyette bulunan motosikletlerin belirtildiğini de ifade eden Şener, “Ülkemizde her yıl resmi kayıtlara giren yaklaşık 1 milyon 200 bin trafik kazası oluyor. Bu kazalarda yıldan yıla değişmekle birlikte her yıl 5 bin-7 bin arasında insanımız hayatını kaybediyor, 250 bin-300 bin insanımız da yaralanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir çalışma, trafik kazalarının yıllık maddi kaybının 108 milyar TL olduğunu ortaya koydu. Geri döndüremeyeceğimiz ölümler, eskisi gibi olamayacak yaralanmalar ile birlikte tüm bu vahim tabloyu düşündüğümüzde, trafik kazalarının olumsuz etkilerini arttıracağı neredeyse kesin olan, motosiklet kullanımını kolaylaştıran bu yasal değişikliğin hangi ihtiyaçtan kaynaklandığını anlamamız gerekmektedir.” dedi.

Yol ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, motosiklet kullanmanın gerçekten çok keyifli bir aktivite olduğuna işaret ederek, “Ancak, motosikleti bir otomobilden ayıran en kritik özelliği sürücüyü ve varsa yolcusunu koruyan bir yapıya sahip olmamasıdır. Otomobil ve kaportaya sahip diğer karayolu taşıtlarında, sürücü ve yolcu güvenliğini artıran çok sayıda donanım var: Kapı barları ve kaportası, emniyet kemerleri, hava yastıkları gibi. Motosikletlerde ise en önemli koruma malzemesi koruma başlığı ve diğer koruyucu ekipmanlardır. Bu sebeple bu keyifli aktivite, gerekli trafik güvenliği alt yapısı olmayan, yeterli bilgi, beceri, tecrübeye sahip olmayan, gerekli kişisel koruyucu ekipmanları kullanmayan, başta hız seçimi olmak üzere trafik kurallarına uymayan bir motosiklet kullanıcısı için maalesef bir ölüm kalım oyununa dönüşüverir.” dedi.

TRAFİKTE MOTOSİKLET SAYISI 3 MİLYONDAN 5 MİLYONA ÇIKTI…

Motosikletli kuryelerin artmasıyla motosiklet sayısında ve motosiklet kullanıcı sayısında çok ciddi bir artış yaşandığına dikkat çeken Yol ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, 2019 yılı sonunda trafikteki motosiklet sayısı 3 milyon 331 bin 326 iken 2023 yılında bu sayının 5 milyon 80 bin civarına ulaştığını söyledi.

2021 yılında trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 3 milyon 744 bin 370, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan motosiklet sayısının 64 bin 479, ölen insan sayısının 777 ve yaralanan insan sayısının da 56 bin 257 olduğunu anlatan Yol ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, “2022 yılında trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 4 milyon 141 bin 914, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan motosiklet sayısı 71 bin 270, ölen insan sayısı 791 ve yaralanan insan sayısı 61 bin 482’dir.  Trafik kazalarında tek bir can kaybına, tek bir yaralanmaya tahammülümüz yokken, sadece bir yıldaki ölüm ve yaralanma sayısındaki artışı çok iyi idrak etmeli çok iyi değerlendirmeliyiz.” dedi.

“BU RESMİ DÜZENLEMENİN ÖNEMLİ KAYIPLARI BERABERİNDE GETİRME POTANSİYELİ VAR”

Sahada yapılan çalışmalarda ve eğitimlerde, trafiğin en temel bilgisi olan trafik işaretlerini dahi sürücülerin bilmediğinin görüldüğünü kaydeden Şener, “Hali hazırda sürücü belgesi alımı süreçlerinde önemli değişiklikler yapmamız ve ‘Güvenli Sürüş’ bilincine, bilgisine sahip olan ve bunları sürüşüne uygulayabilen kişilere sürücü belgesi vermemiz ve periyodik olarak eğitimlerini yenilememiz gerekirken, motosiklet kullanımını kolaylaştıran bu resmi düzenlemenin önemli kayıpları beraberinde getirme potansiyeli olduğu şüphesizdir.” diye konuştu.

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