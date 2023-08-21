Motorine zam göründü!

18 Ağustos Cuma günü 1 lira 52 kuruş indirim yapılan motorine bu kez zam geliyor. 22 Ağustos günü akaryakıt fiyatlarından motorine gelecek zam tutarı belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 22 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 TL zam gelmesi bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi motorine en son 18 Ağustos Cuma günü 1 lira 52 kuruş indirim yapılmıştı.

An itibariyle akaryakıt istasyonlarında ortalama litre fiyatları motorin 38,60 TL, benzin 38,10 TL, LPG İse 14,25 TL.