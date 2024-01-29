Motorine zam geliyor! Pompaya yansıyacak...

Yeni yıla 37 TL'den giren motorine son 9 günde gelen zamlar sonrası 41 lirayı aşmıştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye 29 Ocak'ı 30 Ocak Salı'ya bağlayan gece yarısından itibaren motorine bir zam daha gelmesi bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Akaryakıt piyasası vatandaşlar, özellikle de sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

29 Ocak Pazartesi'yi 30 Ocak Salı'ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam geleceği belirtildi.

Pompaya yansıyacak zamla birlikte motorinin litresi halihazırda 42 liranın üzerine yükselecek.

Hatırlanacağı gibi akaryakıt gruplarından benzine en son 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam gelmişti.

Şu anda istasyonlarda akaryakıt ürünlerinin ortalama litre fiyatları benzin 39 TL, LPG 40,9 TL, LPG ise 20 TL.