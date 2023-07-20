Motorine zam geliyor!
ÖTV zammı sonrası akaryakıta ilk zam yarın motorine geliyor!İSTANBUL (İGFA) - Geçen hafta motorine ve 15 Temmuz'da benzine gelen 1 lira 32 kuruş zammın ardından o gece Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte bu kez ÖTV zammı gelerek, akaryakıt fiyatları 30 TL'yi aşmıştı.
Şimdi de bu son zam sonrasında akaryakıta ilk zam motorine geliyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.
Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
Motorinin litresi üzerinden 7,05 lira, LPG otogazda da 5,77 lira ÖTV alınacak.
Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve benzinde litre başına 5 lira yükseltilmiş oldu.
Şu anda akaryakıt istasyonlarında ortalama olarak benzinin litre fiyatı: 34,53 TL, motorinin litre fiyatı: 32,87 TL, LPG'nin litre fiyatı: 13,99 TL.
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