Motorine 1,36 TL zam geliyor

Akaryakıt gruplarından motorine bu gece yarısından itibaren 1,36 lira zam gelmesi bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Geçen hafta benzine gelen zammın ardından şimdi de motorine zam geliyor. Benzine de yeni zam hazırlığı var.

Motorin grubunda 7 Haziran Çarşamba gününden (bu gece yarısı) itibaren geçerli olmak üzere 1,36 lira fiyat artışı bekleniyor.

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı ortalama olarak 20,74 TL’ye yükselecek.