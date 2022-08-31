Motorcular 'Avrasya'yı sevdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, motosiklet sürücülerinin İstanbul'da iki kıta arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli'ni Mayıs-Ağustos döneminde yaklaşık 103 bin motosiklet sürücüsünün kullandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada İstanbul trafiğine rahat nefes aldıran Avrasya Tüneli'nin Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indirdiğini vurgu yaptı.

Avrasya Tüneli'nin 22 Aralık 2016 tarihinde hizmete girdiğini anımsatan Bakan Karaismailoğlu, gelen yoğun talep üzerine Avrasya Tüneli'ni 1 Mayıs'tan itibaren motosikletli sürücülerinin kullanımına açtıklarını belirterek, "Motosiklet sürücüleri de Avrasya Tüneli'nden hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde geçmeyi sevdi. Mayıs - Ağustos döneminde yaklaşık 103 bin motosiklet geçişi gerçekleşti. Özellikle kış dönemindeki kötü hava koşullarından olumsuz yönde etkilenen motosiklet kullanıcıları için kıtalararası geçiş alternatifi olmasını hedeflediğimiz Avrasya Tüneli, motosikletler için 05.00 - 23.59 saatleri arasındaki gündüz tarifesinde 20,70 TL, 00.00 - 04.59 arasındaki gece tarifesinde ise 10,35 TL olarak ücretlendiriliyor" diye konuştu.

ARAÇ SAYISI 89 MİLYONU AŞTI

Açılıştan bu yana Avrasya Tüneli'ni kullanan araç sayısının da 89 milyon 858 bini aştığı bildiren Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Ağustos ayının günlük araç ortalamasının ise 56 bin olduğunu kaydetti.

Avrasya Tüneli'nin zamandan, yakıttan ve karbon emisyonu tasarruf sağladığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, 100 yılda yapılacak yatırımları 20 yıla sığdırdıklarına dikkati çekerek, "2053 Ulaştırma Vizyonu'nu hazırladık. 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Milli gelire 1 trilyon dolar, üretime 2 trilyon dolarlık katkı sağlayacağız. Ulaştırmanın altyapısını geleceğe hazırlıyoruz. Bütün planlarımızı, hedeflerimizi belirledik. Milletimizden aldığımız güçle durmadan, yılmadan çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Günlük kısır döngü ve polemiklere ayıracak vaktimiz yok. Bizim vaktimiz de enerjimiz de aklımız fikrimiz de yalnızca milletimizle. Ona sunacağımız hizmetlerin planlamasında, inşasındadır" diye konuştu.